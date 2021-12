Incêndio em veículo mobiliza bombeiros na Vila Nasser

Na tarde desta quarta-feira (22), um carro começou a pegar fogo e assustou moradores da Vila Nasser. Os bombeiros chegaram a ser acionados.

Segundo o proprietário do veículo da marca Fiat Stilo, ele estacionou o carro em frente a residência e desligou. Neste momento, o motor começou a pegar fogo, mobilizando os vizinhos que chamaram o Corpo de Bombeiros e foram até o local. O incêndio foi contido pela equipe. Ninguém se feriu e as causas do fogo serão investigadas.

(Com informações de Tony Vicente)