Carreta do Hospital do Amor encerra atendimentos no Tiradentes nesta sexta-feira

Moradores do Tiradentes e região têm até está sexta-feira (27) para realizar exames de gratuitos na Carreta do Hospital do Amor. A ação têm o objetivo de viabilizar o acesso a exames e prevenir o câncer de mama, o local oferece exames gratuitos de mamografia e coleta de preventivos para as mulheres que se enquadram na faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde.

O exame de mamografia é indicado para mulheres entre 49 e 69 anos, que não tenham histórico familiar de câncer, a mamografia será realizada dentro das instalações da carreta. Já o preventivo é recomendado a mulheres entre 24 e 65 anos.

Os atendimentos na carreta do Hospital do Amor são 7h30 às 16h30, por ordem de chegada e sem intervalo no horário do almoço. Para ser atendida, é necessário apresentar documentos pessoais, como o RG e CPF, cartão SUS e comprovante de residência. Quem não está na idade preconizada para a realização de exame, mas possui histórico familiar de câncer de mama, deverá passar por consulta médica para que seja avaliada a necessidade da realização de mamografia.

Com o diagnóstico precoce, as chances de cura aumentam significativamente, o que reduz, a taxa de mortalidade das doenças.

Câncer de mama

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos.

Há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam bom prognóstico.

O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.

Sintomas suspeitos de câncer de mama:

Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual.

Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade.

Saída de secreção sanguinolenta unilateral.

Presença de nódulos nas axilar. Aumento progressivo do tamanho da mama, pele com aspecto de casca de laranja.

Mudança no formato do mamilo.

Serviço:

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30 na rua Coronel Ulisses de Lima, lateral da USF Tiradentes.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: