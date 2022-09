Carreta do Hospital do Amor começa a atender na Vila Nasser

A carreta de prevenção ao câncer do Hospital do Amor terá um endereço fixo por alguns dias neste mês. Entre 12 e 16 de setembro, o veículo ficará instalado na frente da USF Vila Nasser. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população a diversos exames, ajudando a diagnosticar de maneira precoce os sinais de câncer.

A carreta tem a capacidade de realizar 50 exames por dia e o chamamento para o atendimento será feito por Agentes Comunitários de Saúde (ACSs). Se a pessoa atendida se encaixar nos critérios de análise, ela será orientada a buscar as unidades de saúde.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em Mato Grosso do Sul, cerca de 19,54 pessoas a cada 100 mil tiveram câncer de colo de útero em 2020. Os casos de câncer de mama são ainda mais comuns, 61,05 a cada 100 mil.

O exame de mamografia é aconselhada para as pessoas acima de 40 e deve ser realizada de forma anual, para prevenir o câncer de mama. Já o papanicolau é recomendado para quem já teve ou tem vida sexual ativa, entre 25 e 64 anos. Os dois primeiros exames devem ser realizados anualmente, se o resultado for negativo, eles podem ser feitos a cada 3 anos.

Se você tiver algum desses sintomas, melhor ficar de olho:

– Nódulo mamário que persiste por mais de um ciclo menstrual, especialmente em pessoas acima de 30 anos;

– Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho;

– Saída de secreção sanguinolenta unilateral;

– Presença de nódulos na axila;

– Aumento progressivo do tamanho da mama, pele com aspecto de casca de laranja;

– Mudança no formato do mamilo.

Serviço:

A Unidade Móvel ficará instalada em frente a USF Vila Nasser, na Rua Antônio de Moraes Ribeiro, 939 – Vila Nasser

