Carreta atinge ônibus ao furar preferencial e 10 ficam feridos

No cruzamento entre a Rua Onda Verde com a Rua Salmorão, uma carreta furou a preferencial e acabou acertando um ônibus do transporte coletivo. O acidente aconteceu nesta manhã de quarta (27), por volta das 6h.

De acordo com informações, o motorista que estava conduzindo a carreta não respeitou a sinalização de “Pare” e acabou atingindo o ônibus da linha 061, que estava transportando cerca de 40 passageiros. O motorista da condução comenta que a batida foi tão forte que o veículo quase tombou.

Após a batida, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram chamadas até o local para prestar o devido atendimento. Nenhum dos dois motoristas ficaram feridos.

Os 40 passageiros também não sofreram graves ferimentos, mas cerca de 10 pessoas reclamaram de dores no corpo e foram encaminhadas para a unidade de atendimento de saúde.

Depois da batida, o tráfego no cruzamento ficou prejudicado por cerca de uma hora, até a remoção dos veículos estarem completas. De acordo com moradores da região, esse não é o primeiro acidente provocado por carretas da empresa que não respeitam a sinalização do cruzamento e abusam da alta velocidade.

