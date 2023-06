Bebê com doença rara poderá ser operada no Estado

A Secretaria de Saúde do Estado se manifestou no final da tarde de ontem (7), em razão a transferência da bebê que aguarda por uma cirurgia rara na bexiga e que a família pede agilidade das autoridades para que logo resolva a situação emergencial da garotinha Alice nascida há 15 dias.

Em nota o Governo afirma que há possibilidade da cirurgia ocorrer no Estado, assim descartando, a transferência para Curitiba ao hospital Pequeno Príncipe que havia sinalizado fazer a cirurgia rara.

NOTA À IMPRENSA

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a criança que se

encontra internada na UTI Neonatal da Santa Casa será transferida para

o Hospital Universitário de Campo Grande, considerando que a unidade

hospitalar possui equipe especializada em urologia pediátrica.

A paciente pode ser encaminhada ainda nesta quarta-feira (7), desde que

apresente condições clínicas para a transferência.

