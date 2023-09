Capital realiza distribuição de mudas em alusão a Dia Mundial da Árvore

Nesta quinta-feira (21) é comemorado o Dia da Árvore, com objetivo de conscientizar a população para a preservação do meio ambiente e das florestas urbanas, das quais proporcionam inúmeros benefícios como regulação de temperatura e controle da umidade, essenciais para o período atual, onde Mato Grosso do Sul passar por uma intensa onda de calor.

Campo Grande é reconhecida, por quatro anos consecutivos, como Tree City of the World, uma referência mundial quanto a maneira como o município gerencia e trata sua arborização, uma vez que a cidade possui um grande patrimônio arbóreo.

O Executivo Municipal conta com profissionais capacitados para a correta preservação, planejamento e manejo, além da execução de um plano de ação que engloba diferentes frentes de trabalho voltados à preservação da biodiversidade local, de modo que a cidade possa abrigar a vida urbana e silvestre em harmonia.

E para comemorar e seguir conscientizando a população, a Prefeitura, por intermédio da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana), realiza na Semana da Árvore uma série de ações que incentivam o plantio, recuperação, a integração fauna, flora e vida urbana, assim como, políticas públicas que resultam na preservação ambiental.

A secretária de Meio Ambiente e Gestão urbana, Kátia Sarturi, destaca as ações desenvolvidas pela pasta. “Hoje, seguramente Campo Grande mais planta do que suprime árvores. Através do nosso Viveiro Flora do Cerrado executamos os plantios pela Capital, realizados as doações para a população, como também, para escolas e instituições que solicitam mudas. O Plano Diretor de Arborização Urbana possibilita a gestão, manutenção e monitoramento das árvores, o que nos proporciona um reconhecimento internacional como referência na preservação das árvores”, cita.

Abaixo segue a programação:

Dia 21 – Quinta-feira

9h – Distribuição de cinco mil mudas de árvores frutíferas, no sistema drive thru, na Central de Atendimento ao Cidadão – CAC.

14h – Início dos plantios de árvores da espécie Pau-brasil em escolas da Rede Municipal de Ensino. Nesta data será realizado o primeiro plantio na Escola Municipal Professor Arlindo Lima.

Dia 22 – Sexta-feira

8h30 – Plantio de árvores ao longo do canteiro central da Avenida Rita Vieira em parceria com o Instituto Arara Azul e, celebração ao Dia Municipal de Proteção das Araras, instituído pela Lei n. 6.567 que reconhece Campo Grande como a Capital das Araras.

Dia 23 – Sábado

8h – Plantio de árvores no canteiro central da Avenida Amaro Castro Lima, bairro Nova Campo Grande.

Dia 27 – Quarta-feira

8h – Visita Técnica ao Viveiro Municipal Flora do Cerrado. Assinatura do Termo de abertura do projeto para implantação do Sistema Arbolink e Assinatura do Termo de Cooperação entre Prefeitura e Organoeste.

Dia 30 – Sábado

7h30 – Distribuição de dez mil mudas de árvores frutíferas, no sistema drive thru, no Paço Municipal.

Leia mais: