Capitais da Região Norte começam a receber o novo sinal 5G

Cinco capitais da Região Norte começam a receber a partir desta quinta-feira (6), o novo sinal da internet 5G. Com isso, a quinta geração da tecnologia encerra a primeira etapa de disponibilizar o serviço em todas as 27 capitais do Brasil.

O sinal começa a funcionar em Belém (PA), Macapá (AP), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). Porém, o serviço pode demorar um pouco para ficar disponível, já que o prazo para as operadoras ligarem as antenas se encerra apenas dia 28 de dezembro.

De acordo com Moisés Queiroz Moreira, conselheiro do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), em Belém terão 57 antenas para o novo sinal, em Macapá 18, Manaus conta com 84, Porto Velho 21 e Rio Branco com 15.

As frequências de 5G foram leiloadas em novembro de 2021 e arrematadas pela Vivo, TIM e Claro. A iniciativa tinha como previsão inicial ser disponibilizada em todas as capitais até 31 de julho, o restante das cidades tem previsão para receber o serviço até 2029, de forma gradual.

Segundo Henrique Gomes Pinheiro, coordenador do Gaispi, o número de antenas instaladas pelas operadoras até o momento já é o dobro previsto no edital do 5G. “O mínimo era de 2.528 estações [para as três operadoras]. No entanto, 5.275 já foram instaladas”, disse ele, ao informar que, com isso, o 5G já está presente em 5% das 93 mil estações instaladas no país.

Agora a nova etapa do 5G tem como objetivo levar a tecnologia às cidades com mais de 500 mil habitantes e conta com o desafio avançar na limpeza do espectro utilizado, que é o mesmo de antenas parabólicas. A previsão é que essa etapa comece a ser implementada em janeiro de 2023.

As famílias inscritas no cadastro único de programas sociais do governo federal irão receber kits de antenas para substituir as parabólicas. Estão previstas campanhas para informar a população sobre como realizar o agendamento para a troca de equipamento.

