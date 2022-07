Campo Grande tem plantão de vacinação em três pontos neste sábado

Para ampliar a cobertura vacinal em Campo Grande, a Prefeitura da Capital promove neste sábado (02) mais um plantão de vacinação contra a gripe e a Covid-19. No fim de semana, três unidades de saúde estarão até às 17h, sem intervalo para o almoço.

Covid-19

Os imunizantes contra a Covid-19 estão disponíveis a toda a população com cinco anos ou mais que ainda não tomou nenhuma das doses do imunizante, o mesmo vale para a 2º dose desde que esteja dentro do período de intervalo recomendado pelos fabricantes das vacinas.

A dose reforço (3° dose) está disponível para toda a população com 12 anos ou mais que concluiu o ciclo primário de vacinação há pelo menos quatro meses, com exceção de pessoas que tenham algum imunocomprometimento grave, este público deve considerar o intervalo de 28 dias.

Pessoas a partir de 40 anos, trabalhadores da saúde ou quem tem 18 anos e algum imunocomprometimento grave já estão aptos para receber o segundo reforço (4°dose), para isso é necessário ter tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Gripe

A vacina contra Influenza segue disponível para toda a população a partir de seis meses. O imunizante protege contra os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B, todas as cepas que estão circulando no momento.

Neste ano, Campo Grande contabilizou 37 óbitos por Influenza durante surto atípico ocorrido em janeiro.

Durante a campanha, que aconteceu entre 04 de abril e 24 de junho, 112.764 pessoas que fazem parte do público alvo foram imunizadas, o que corresponde a 38,12% do esperado.

Confira os locais de vacinação :

Até às 17h

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

Bandeira

USF Moreninha

Centro

UBS 26 de Agosto

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.