Campo Grande confirma terceiro caso de raiva em morcegos e reforça importância da vacinação

Animais foram recolhidos em três bairros da Capital; orientação é evitar contato e manter imunização de cães e gatos

A confirmação do terceiro caso de raiva em morcegos neste ano acendeu um novo alerta em Campo Grande. Os animais foram encontrados nos bairros Vivendas do Bosque, Centro e Santa Fé após apresentarem comportamento considerado anormal, como permanecer caídos no chão.

Depois de recolhidos, os morcegos passaram por exames laboratoriais que confirmaram a presença do vírus, seguindo os protocolos sanitários. A ocorrência reforça a necessidade da vacinação anual de cães e gatos, considerada a principal forma de prevenção contra a doença no ambiente urbano.

De acordo com orientações da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), qualquer morcego encontrado em situação atípica deve ser tratado como suspeito. A recomendação é não tocar no animal, manter pessoas e outros animais afastados e acionar a Gerência de Controle de Zoonoses (GCZ) para o recolhimento seguro.

Especialistas explicam que muitas espécies de morcegos se alimentam de frutos e insetos e não representam risco quando estão em seu habitat natural. No entanto, eventualmente podem estar infectadas e transmitir o vírus da raiva a outros mamíferos, incluindo seres humanos.

Em caso de contato acidental com um morcego suspeito, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde com atendimento 24 horas para avaliação médica e possível início do tratamento preventivo antirrábico.

Imunização permanente

Manter a vacinação de cães e gatos atualizada é fundamental para interromper a cadeia de transmissão do vírus. Animais imunizados funcionam como barreira sanitária e ajudam a proteger toda a comunidade.

A vacina antirrábica está disponível durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na Avenida Senador Filinto Müller, 1.601, Vila Ipiranga. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 22h.

Contatos para recolhimento

O recolhimento de morcegos suspeitos pode ser solicitado pelos seguintes telefones:

Geral: (67) 3313-5000

Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h: (67) 2020-1801 / (67) 2020-1789

Segunda a sexta-feira, das 17h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 22h: (67) 2020-1794

Se o animal for localizado fora do horário de atendimento, a recomendação é isolá-lo com balde, caixa ou pano, evitando contato direto, e comunicar o serviço assim que possível.