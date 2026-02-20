Temporal volta a atingir Campo Grande e provoca novos pontos de alagamento

Capital registra 29°C nesta tarde e moradores compartilham vídeos de ruas tomadas pela água em diferentes regiões da cidade

O temporal voltou a atingir Campo Grande nesta sexta-feira (20), após dois dias consecutivos de chuvas intensas. Mesmo com temperatura na casa dos 29°C durante a tarde, pancadas fortes atingem diferentes regiões da Capital, repetindo o cenário de transtornos já registrado ao longo da semana.

Mais cedo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) havia mantido o alerta de tempestade para Mato Grosso do Sul, com aviso válido até a noite de sábado (21). A previsão indica volumes elevados de chuva, rajadas de vento e possibilidade de granizo, além de risco de queda de energia, árvores e novos alagamentos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ruas tomadas pela água no bairro Lagoa Park e no Tijuca. Também há registros de alagamento na Avenida Gunter Hans, na divisa dos bairros Aero Rancho e Coophavila, onde motoristas enfrentaram dificuldade para atravessar os trechos encobertos. Próximo ali, há registros de alagamentos também no cruzamento da mesma avenida com a Rua Rachel de Queiroz, ainda no Aero Rancho.

Outro ponto afetado foi a Marginal Lagoa, no cruzamento com a Avenida Conde da Boa Vista, na Vila Serra Azul, onde a água avançou sobre a pista e reduziu a visibilidade.

Em imagens enviadas por leitor do O Estado Online, é possível ver uma árvore caída na Av. Panambi Vera, nas divisas dos bairros Santa Emília e São Conrado. Com a queda, trânsito ficou lento no local.

Este é o terceiro dia seguido de chuva forte na Capital. Na quarta-feira (18) e quinta-feira (19), temporais já haviam provocado quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e diversos pontos de alagamento pela cidade.

