Campão Cultural terá “Feira Pet” com adoção de animais

O 2° Festival de Arte e Cultura, Diversidade e Cidadania – Campão Cultural traz mais uma novidade na edição deste ano. Será realizada a 1ª Feira Pet do Centro de Campo Grande. O evento ocorrerá no dia 9 de outubro na Esplanada da Estação Ferroviária, das 15h às 19h, ao lado da casa de vidro.

Uma das premissas do festival é de que o fazer artístico, em todos os segmentos e modalidades, deve ser fomentado para que a população conheça um pouco da história, arte, cultura e ambiente – o que inclui o público amante de pets.

Por causa disso, várias empresas do ramo foram convidadas a participar da Feira Pet. Mais de 20 expositores confirmaram presença. Eles produzem roupas, adereços, petiscos e outros serviços.

De acordo com o coordenador da feira, Caciano Lima, são profissionais da área que movimentam esse mercado da cultura/economia criativa, que é o que mais cresce no mundo.“O mercado Pet cresceu só em 2021 cerca de 27% faturando cerca de 25 bilhões. Nessa ‘pegada’ está a economia criativa e uma gama de profissionais da moda, gastronomia, festas/ filmagens e outros serviços que envolvem profissionais da cultura. A Cultura se desenvolve no meio-ambiente e tudo que está ao nosso redor é passível de gestão cultural”, comenta.

No evento, também haverá sorteio de brindes para os visitantes que estiverem com seus pets. A participação é aberta ao público, com entrada franca, como todos os eventos do Campão Cultural.

Adoção responsável

No evento, também haverá uma feira de adoção com animais vacinados e vermifugados. Para adotar um animal, é preciso que o tutor se comprometa com uma série de responsabilidades, que garantirão a qualidade de vida e o bem-estar dos pets.

De acordo com Lima, além de encontrar um novo lar para os bichanos, a ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a violência contra animais. “A adoção responsável visa conscientizar pessoas, para reduzir o número de abandonos e maus-tratos dos animais. A adoção responsável inclui a tomada de medidas e precauções com uma nova vida. É necessário ter consciência de que os animais vivem por longos anos”, explica.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: