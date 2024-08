UEMS levará atendimento para moradores do Ramez Tebet neste sábado

O Governo do Estado, por meio da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), levará, neste sábado (31), diversos tipos de atendimentos para moradores do bairro Ramez Tebet, em Campo Grande.

Durante o evento, a população poderá ter acesso à capacitação, conhecimento e momentos de lazer. Todos os serviços serão ofertados gratuitamente.

O UEMS na Comunidade começará às 13h e está previsto para terminar às 17h. A ação acontece na Rua Antônio Nelson de Souza, nº348, esquina com a Rua dos Topógrafos.

