Bebê de 10 meses é encontrado abandonado em via pública

Na madrugada de quinta-feira (9), um bebê com apenas 10 meses de idade foi encontrado na Avenida Rachid Neder, localizada no município de Angélica, a 265 km de Campo Grande. Há suspeitas de que o menino tenha sido abandonado pelos pais.

Após denúncia, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar conseguiram, por meio de investigações, localizar os pais da criança e apurar o ocorrido.

Tanto a mãe quanto o pai da criança foram encontrados e levados para a delegacia. Quando questionados, eles admitiram ser usuários de drogas, mas negaram ter abandonado o bebê. Eles não souberam explicar como a criança chegou ao local onde foi encontrada.

O Conselho Tutelar levou o menor ao hospital, onde o médico realizou os procedimentos necessários. A criança encontra-se com boa saúde e está sob a tutela do Conselho Tutelar, aguardando uma decisão judicial sobre sua guarda.

