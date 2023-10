Caminhoneiro perde direção e bate carreta em plantação de eucalipto

Um caminhoneiro foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao hospital, na tarde de ontem (25), após colidir o veículo em que conduzia em uma plantação de eucalipto, na BR-376, em Ivinhema, a 289 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Nova News, o caminhoneiro conduzia o veículo na rodovia, quando perdeu a direção e colidiu em uma plantação. Até o momento não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram até o local e repassou a ocorrência a polícia para investigar o acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.