Homem é preso após invadir e furtar carnes de supermercado

Paulo Ricardo Almeida Morais, de 30 anos,foi preso ontem (25), após roubar carnes, notebook e aparelhos celulares de um supermercado de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do Dourados News, os roubos aconteceram quando o indivíduo estourou o vidro lateral de um supermercado localizado na Rua Cuiabá e furtou pelo menos 14 pacotes de carne, um notebook e um aparelho celular.

Segundo a Polícia Civil, o homem era procurado pelo SIG (Setor de Investigações Gerais), após furtar uma caixa de mais de R$ 12 mil, sendo R$10,5 mil em espécie e cerca de R$1,6 mil em lâminas de cheque de uma garagem de veículos.

Ainda de acordo com a polícia, ele também é suspeito de furtar dois supermercados na região nos últimos dias. Ele também é suspeito de participar de outros crimes na cidade.

O caso foi encaminhado em flagrante para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde responderá pelo crime de furto.

