Caminhão tanque e carreta bitrem colidem na BR-163

Na manhã desta quarta-feira (14), uma carreta bitrem e um caminhão tanque colidiram na BR-163, próximo a Anhanguera-Uniderp Agrárias. O trânsito gerou um congestionamento por cerca de 3 km da rodovia.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 10h da manhã, ambos os veículos seguiam na mesma pista pela BR-163, sentido Shopping Bosque dos Ipês.

O acidente ocorreu no momento em que a carreta bitrem, que seguia na frente, precisou fazer uma parada brusca em um sinal vermelho; e o veículo que seguia logo atrás colidiu na traseira.

A PRF foi acionada e compareceu ao local do incidente. O motorista da carreta bitrem não teve lesões e foi liberado pelos agentes policiais, após prestar esclarecimentos.

Já o motorista do caminhão tanque, de 27 anos, foi encaminhado por socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com ferimentos leves e em estado consciente para a Santa Casa de Campo Grande.

Por envolver veículos de empresas privadas, os prejuízos materiais serão cobridos pelas empresas de seguro veicular.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

