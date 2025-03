Calor marca última semana do verão em Mato Grosso do Sul; Inmet emite alerta de chuva intensa

O calor deve predominar em Mato Grosso do Sul nesta última semana do verão. Apesar da chegada do outono na próxima quinta-feira (21), as altas temperaturas devem continuar nos próximos dias. Nesta segunda-feira (17), Campo Grande amanheceu com céu parcialmente nublado e temperatura de 23ºC. A máxima prevista para hoje é de 32ºC.

O sol deve aparecer em todos esses dias, mas há possibilidade de pancadas de chuva. Para esta segunda-feira, o volume de chuva estimado é de 17,8 milímetros. Na terça-feira, o índice pode chegar a 10,1 milímetros, e na quarta-feira, 11,3 milímetros.

Outras cidades de Mato Grosso do Sul também devem enfrentar calor intenso nesta segunda-feira. Em Ponta Porã, a máxima prevista é de 31ºC. Coxim e Paranaíba devem registrar 32ºC, enquanto Dourados e Nova Andradina podem chegar a 33ºC. Bonito e Maracaju devem ter máximas de 34ºC, e Porto Murtinho, Corumbá e Três Lagoas podem atingir os 36ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para risco de chuva intensa em 19 municípios de Mato Grosso do Sul, válido até às 10h desta segunda-feira. As cidades em alerta são: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Com o calor persistente e a possibilidade de chuvas isoladas, a recomendação é para que os moradores fiquem atentos às atualizações da previsão do tempo e sigam as orientações das autoridades em caso de tempestades.

Com informações do Inmet

