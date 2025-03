Mato Grosso do Sul sedia 1ª Conferência de Afroturismo no dia 28 de março

Mato Grosso do Sul recebe, no dia 28 de março, a 1ª Conferência de Afroturismo do Estado, em Campo Grande. O evento, que acontece a partir das 8h30 no auditório do Sebrae MS, reunirá especialistas, representantes do governo estadual, trade turístico, estudantes da área e comunidades quilombolas.

A iniciativa é promovida pela Fundação de Turismo de MS e Sebrae MS, com consultoria da plataforma de afroturismo Guia Negro e apoio da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial.

A conferência irá discutir o afroturismo, segmento que valoriza a cultura e a história negra e vem ganhando força no Brasil. A modalidade tem sido um dos focos da Embratur na promoção do país em feiras internacionais. O evento contará com a participação de representantes da Fundação de Turismo de MS, do Sebrae MS, do Guia Negro, da iniciativa Bela Oyá Pantanal e de lideranças quilombolas.

Com 53% de sua população de 2,7 milhões de habitantes formada por pessoas negras, segundo o Censo do IBGE de 2022, Mato Grosso do Sul desponta como um estado com grande potencial para o desenvolvimento do afroturismo.

O presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, destaca a riqueza cultural da região. “Há territórios em Mato Grosso do Sul que têm uma história fantástica e uma rica cultura. A organização desses roteiros vem aumentando e estamos prontos para desenvolver esses produtos”, afirma.

O Sebrae/MS também reforça a importância desse segmento para o empreendedorismo local.

“O propósito do Sebrae é o sucesso dos pequenos negócios, e, por isso, valorizamos iniciativas como o afroturismo, que abre novas oportunidades para empreendedores e comunidades locais. Essa prática, aliada ao turismo de base comunitária, coloca as comunidades quilombolas, por exemplo, no protagonismo da gestão de experiências turísticas, garantindo autenticidade e sustentabilidade. O afroturismo gera renda, desenvolvimento econômico e inclusão social, contribuindo para a prosperidade do nosso Estado”, ressalta Sandra Amarilha, diretora-técnica do Sebrae/MS.

Para o fundador do Guia Negro, Guilherme Soares Dias, a realização da conferência representa uma estratégia de posicionamento do Mato Grosso do Sul no mercado de afroturismo. “O Estado tem trabalhado o turismo de forma diversificada e tem um grande potencial em suas comunidades quilombolas e cidades como Campo Grande, Corumbá e Nioaque”, pontua.

A 1ª Conferência de Afroturismo de Mato Grosso do Sul busca fortalecer o segmento no estado, ampliando debates e impulsionando iniciativas que valorizem a cultura negra como diferencial turístico.

Serviço:

1ª Conferência de Afroturismo de Mato Grosso do Sul

Dia: 28/03/25 (sexta-feira)

Horário: das 8h30 às 12h30

Local: Auditório do Sebrae MS, Av. Mato Grosso, 1661, centro, Campo Grande

Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/1J6FLOZ5g2E1Eg6fca3CxOYa8gF-0Hlg_bnasds4Uzyw/edit

Mais informações:

Fundtur MS: (67) 9994-01992 / moroni@[email protected]

Guia Negro: (11) 98994-7826 / [email protected]

Sebrae/MS: (67) 99893-0535 / [email protected]

Com informações Fundaçaõ de Turismo de MS.

