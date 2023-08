Calor ao longo da semana e possibilidade de chuvas com nova frente fria no fim de semana em MS

A previsão do tempo para a semana, entre segunda (14) e quinta-feira (17), indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado devido ao avanço da alta pós-frontal. Porém, entre segunda e terça-feira não se descartam pancadas de chuvas bem isoladas, com destaque para as regiões sul e leste do estado.

Na segunda-feira (14) as temperaturas estarão mais amenas e, no decorrer desta semana, as temperaturas estarão em elevação, podendo atingir valores de até 37-38°C, principalmente nas regiões sudoeste, norte e nordeste do estado.

São previstas temperaturas mínimas entre 13-18°C e máximas que podem atingir os 34°C na região sul. Para as regiões norte, sudoeste e nordeste, são esperadas temperaturas mínimas entre 16 e 24°C e máximas de até 38°C. Na capital, mínimas entre 18 e 23°C e máximas de até 33°C.

Entre quarta (16) e quinta-feira (17), durante o período da tarde, são previstos baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10-30% no estado. Por isso, recomenda-se umidificar os ambientes, beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Os ventos atuam do leste/nordeste com valores entre 40-60 km/h e pontualmente, podem ocorrer valores acima de 60km/h.

Virada no tempo

Entre os dias 18 (sexta-feira) e 19 (sábado), deve haver mudanças no tempo no estado com a chegada de uma nova frente fria que deverá favorecer chuvas e tempestades e, a partir do domingo (20) e na próxima segunda-feira (21) as temperaturas mínimas podem chegar a 10-12°C na região sul do MS.