Caixa terá concurso público com 4 mil vagas em 2024; veja cargos e salários

A Caixa Econômica Federal vai realizar um concurso público com 4 mil vagas para quem tem ensino médio. O banco público ainda deve abrir seleção com cerca de 40 vagas para nível superior.

O edital do concurso está em fase de elaboração e deve ser publicado em fevereiro, segundo a Caixa. O banco escolheu a Fundação Cesgranrio para realizar a prova.

Saiba quais são os cargos, escolaridade exigida e quantidade de vagas:

– Técnico Bancário Novo (TBN) – nível médio (2 mil vagas);

– Técnico Bancário Novo para a área de TI – nível médio (2 mil vagas).

– Médico do trabalho – nível superior (28 vagas);

– Engenheiro de sergurança do trabalho – nível superior (22 vagas).

Qual a remuneração e benefícios do concurso público?

Os cargos de Técnico Bancário Novo, no nível médio, terão salário inicial de R$ 3.762.

Já as vagas de nível superior, de médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, as remunerações iniciais serão de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

Os funcionários vão receber benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche, entre outros.

Com informações do SBT News.

