Feminicídio: homem mata companheira com tiros de espingarda e foge com filha de 4 anos

Uma mulher, identificada como Josefina Zarate Dominguez de 27 anos, foi morta na noite desta segunda-feira (15) em Bella Vista do Norte, região de fronteira entre Paraguai e Brasil por meio do município de Bela Vista, a 356 quilômetros de Campo Grande.

O crime de feminicídio aconteceu na Colonia Mbokaja’i. O suspeito é um homem de 30 anos, e seria marido da vítima, conforme o fiscal Celso Morales ao portal local ABC Color. A Polícia Nacional segue com investigações para confirmar a identidade do suspeito.

Após o crime, o homem fugiu e teria levado a filha do casal, de apenas quatro anos, que foi posteriormente encontrada na casa de uma tia. O corpo da mulher estava com feridas na região do rosto, causadas por tiros de espingarda.

Cabe destacar que este é o segundo feminicídio no Paraguai em menos de 24h. No domingo (14), uma mulher identificada como Alícia Martinez, de 60 anos, foi morta estrangulada pelo marido, identificado como Ricardo Del Valle, de 57 anos, no distrito de Caaguazú.

Segundo antecedentes, a mulher já havia feito diversas denúncias contra o parceiro por violência doméstica.