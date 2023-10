Cachorro salva a vida de adolescente que sofria derrame

No Texas, Estados Unidos (EUA), um cachorro se tornou um grande herói após salvar a vida de seu cuidador, um adolescente de 17 anos que estava sofrendo um Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou derrame.

O pet conhecido como Axel, da raça border collie, acordou os pais do adolescente chamado Gabriel, durante a madrugada para comunicar que o jovem não estava bem. Axel pulou na cama do casal e ficou chamando atenção deles até notarem. Após, deu as patas para o homem sair do lugar.

Logo, o pai foi verificar o que estava acontecendo e o seguiu. Depois, o cachorro ficou na frente do quarto do adolescente. Quando o pai de Gabriel o viu, ele rapidamente percebeu que algo estava errado. O menino estava falando mal e não conseguia sentir o lado direito.

De acordo com jornal Today, a causa do acidente vascular cerebral foi uma dissecção, ou ruptura, de uma artéria que leva sangue ao cérebro. Foi o que aconteceu no caso de Gabriel. Sua dissecção arterial foi espontânea, uma das principais causas de acidente vascular cerebral em pessoas com menos de 30 anos.

Com informações do SCC10.

