Brincando de ser padre, até os animais participam das missas de Giovanni

Com apenas 7 anos, Giovanni Pereira Prado Tabosa já sabe muito bem o que quer ser quando crescer: padre. De acordo com a sua avó materna, Norma Pereira Prado, a vocação pelo sacerdócio vem desde muito cedo, igual ao seu amor por animais, que sempre são os espectadores das missas semanais feitas pelo menino.

O gato Mimoso e os cachorros Caramelo e Ferrugem, são os companheiros de Giovanni, tanto nas missas como nas brincadeira do dia a dia. Os bichinhos foram resgatados da rua e em uma feira de adoção realizada pela Subae em parceria com a Prefeitura, foram encontrados.

Juliana Pereira Prado, mãe do futuro padre, conta que a família foi até a feira para adotar apenas um gatinho, mas quando chegaram no local, a dupla de cachorros roubou o coração de todos.

“Nós tínhamos um cachorro – o Sansão – que foi adotado pela minha mãe quando eu e o Giovanni fomos morar em Santa Catarina. Ele era o companheiro dela. Aí um dia ele fugiu e ninguém conseguiu encontrá-lo. Então, nós fomos à feira de adoção tentando ver se ele estava lá e também adotar um gatinho, porque eu já havia prometido um para o Giovanni. Ao chegar à feira minha mãe viu os outros cachorrinhos e se apaixonou. A gente ia adotar só um, mas como eles eram irmãos, não quisemos separar e trouxemos os dois”, conta.

Sobre o processo de adoção envolvendo a castração, Juliana explica que foi bem fácil. “Foi muito fácil o processo da castração. A cuidadora no dia da adoção preencheu os documentos, passou o contato e ela mesma nos ligou. Eu só fui à Prefeitura pegar a Guia de Castração e depois levar para o procedimento já com horário marcado, clínica, tudo certinho. Deixei cedo e depois fui pegar no fim da tarde. No mesmo dia o Mimoso já veio pra casa”, conta. “Agora é a vez dos cachorros serem castrados”, diz.

Porém, não foi apenas o trio Caramelo, Ferrugem e Mimoso que foram encontrados nas feiras de adoção, Pérola também foi escolhida pela assistente administrativa, Maristela Bao, na sua primeira visita nessas feiras. Ou como ela mesmo fala, Pérola que a escolheu.

“Em janeiro perdi uma poodle que estava comigo há 13 anos, a Sofia. Ai eu quis ter outra para fazer companhia pra minha shitzu. Sabe aquela coisa que as pessoas falam não é você que escolhe é o bichinho que escolhe você! Ela estava dormindo e do nada eu só encostei, ela já se levantou, veio pro meu lado, abanando o rabinho e assim foi: amor à primeira vista”, conta.

Maristela também conta que a cadelinha é saudável e se alimenta muito bem e que as suas comidinhas favoritas são cenoura crua, batata doce e ovos. “É uma cachorra saudável e aos poucos ela está aprendendo, assim como nós também aprendemos, porque eles têm muito a nos ensinar”, diz.

Feiras de adoção

Se você se interessou em encontrar um companheirinho pra te acompanhar em todos os momentos da vida e dar uma família para ele, você pode acompanhar a programação das feiras pelo perfil da Subea (@subeacg), que foi a responsável por cuidar dos bichinhos que apareceram nessa matéria.

Em conjunto com a Prefeitura de Campo Grande, a Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea), oferta a castração, vermifugação, vacinas contra a raiva e microchips para que os animais adotados tenham uma boa qualidade de vida.

Além de todo esse tratamento, os novos donos saem da feira com um kit para os primeiros cuidados com os pets, contento ração e comedouro. Mas para tudo isso, é necessário assinar um termo de adoção responsável.

Maristela, dona da Pérola recomendo os serviços prestados pela Subea e a Prefeitura. “A Subea faz este trabalho tão lindo de encontrar um tutor para os bichinhos e dá todo o suporte. Depois de 6 meses eu recebi um comunicado da Prefeitura para castrar a Pérola. Isso foi muito importante, o serviço foi ótimo. Uma parceria muito bonita que a Subea faz em conjunto com tantas empresas que beneficiam as pessoas e dá um lar para os pets”, diz.

Além das feiras, que acontecem desde 2021 de formal mensal e já encontraram uma casa para mais de 450 animais que foram abandonados ou sofreram maus-tratos, a Subea conta com uma unidade itinerante, que já atendeu mais de 5 mil animais de forma gratuita. A iniciativa oferece assistência veterinária, vermifugação, vacinação e microchipagem.

Em um ano de funcionamento da Subae Itinerante, mais de 2,5 mil gatos e 2,6 mil cães foram atendidos, por todas as sete regiões da cidade. O serviço também é oferecido em eventos pelo Município, como o Todos em Ação.

