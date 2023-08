Bonito esclarece “fake news” sobre matança em massa de animais

A prefeitura de Bonito foi acusada de ter elaborado uma matança em massa de animais de rua, mas se tratou de fake news e para esclarecer a situação emitiram uma nota oficial.

Em nota, Prefeitura esclarece confusão relacionada aos recolhimentos de animais em situação de rua e a respectiva testagem de exames para leishmaniose, doença que estava com vários casos registrados em humanos no município.

A Prefeitura de Bonito – MS, recebeu acusações de “extermínio em massa”, de animais com leishmaniose e, vem através deste comunicado esclarecer as más interpretações e elucidar dúvidas em relação ao comunicado de recolhimento de animais em estado de rua, o qual gerou discussão nas redes sociais.

A Secretaria de Saúde de Bonito, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, vem esclarecer em nome da Prefeitura Municipal a medida realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ):

O recolhimento de animais em estado de rua, não prevê o sacrifício ou a morte dos mesmos, mas sim a garantia do controle sanitário do município. Animais recolhidos, recebem testes de Leishimaniose e verificação de doenças graves, infectocontagiosas e incuráveis que coloquem em risco a vida de outros animais e outros humanos.

Nenhum animal de rua recebeu eutanásia em Bonito, mesmo após a publicação da medida. Em dois meses após a publicação da medida, apenas um animal em estado de rua foi recolhido, e seu tutor, após saber do recolhimento o buscou imediatamente.

Conforme prevê a Lei Nº 14.228, de 20 de outubro de 2021, no Art. 2º, prevê, “eutanásia no caso de males, doenças graves ou infermidades incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais”. A prefeitura reitera, nenhum animal sofreu a eliminação de sua vida.

Depoimento da Geruza Mascote, ONG de Bonito

“Estão falando que o CCZ vai recolher animal de rua e matar, isso é mentira, não existe isso. Nós da ONG, temos sido bem recebidos a anos pela prefeitura e até o pedido de fazer um Censo dos animais de Bonito, o Prefeito nos atendeu, sempre parceiro e atendendo a gente com boa vontade. Acho que as pessoas precisam conhecer mais antes de sair falando coisas que não existem”.

Em depoimento sobre o assunto, o Prefeito Josmail Rodrigues, comenta sobre o assunto:

A gente tem várias medidas em favor dos animais, a gente ama e gosta dos bichos, inclusive fizemos recente o Censo dos Animais em Bonito, um pedido do pessoal da ONG, tem muito trabalho educativo sendo feito, mas o que não podemos é deixar os bichinhos abandonados na rua, isso não pode, é dever do município tomar uma atitude em relação a isso, e tenho certeza que a equipe do CCZ e da Secretaria de Saúde estão agindo conforme a lei, acho que o que aconteceu aqui foi mal interpretação do assunto, inclusive convido a todos conhecer o trabalho que fazemos no município pela causa animal.

A Secretaria de Saúde do Município, Ana Carolina Colla declara que todo o trabalho realizado pela Prefeitura, visa focar na educação em saúde, trabalho educativo, trabalho de conscientização, onde o Czz está na rua fazendo as abordagens necessárias nos animais, para identificar o tutor na hora e assim advertir o seu dono para evitar q o mesmo continue na rua. Estamos levando o povo a cuidar mais dos seus animais, com mais responsabilidade, carinho e conscientização sobre os perigos ao animal e outras pessoas de criá-lo em situação de rua.

A Prefeitura de Bonito, não aprova a divulgação de informações fora de contexto com intuito de prestar o desserviço de comunicação à sociedade, assim, como promover e incitar sentimentos ruins por ações que não existem, e ainda, convida a todos que conheçam a fundo o trabalho realizado em prol do povos, dos bichos e da natureza de Bonito-MS.