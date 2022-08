Bombeiros e PMA apagam incêndios que ameaçava áreas de florestas e barracões

O Corpo de Bombeiros, junto com a Polícia Militar Ambiental, apagaram um incêndio que ameaçava áreas de florestas, barracões e outros bens na propriedade, no município de Aparecida do Taboão, a 468 km de Campo Grande.

Os policiais, que estão trabalhando na Operação Prolepse, receberam uma solicitação do Corpo de Bombeiros da cidade, para ajudar na extinção urgente de um incêndio em uma propriedade rural no município, localizada a 20 km da cidade. A equipe foi ao local prontamente e juntamente com bombeiros e funcionários da fazenda, utilizando tratores com lâmina e arado, acerando as áreas para evitar a propagação do fogo.

As chamas colocavam em risco iminente a rede elétrica, barracão de madeira da propriedade, bem como áreas de florestas nativas e um seringal, o que causaria grandes prejuízos financeiros ao proprietário da fazenda, bem como ao ambiente. Os funcionários informaram não saber o que originou o incêndio, que começou no início da manhã.

Após a contenção das chamas os Policiais mediram a área atingida com uso de GPS, que perfez 6 hectares, a maior parte de pastagem, porém, queimou uma parte de floresta nativa protegida de vereda, bem como parte uma área do seringal plantando na fazenda. A equipe realizou orientação aos funcionários sobre os problemas relativos aos incêndios.

