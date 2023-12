Bombeiros buscam por criança que desapareceu em rio

O Corpo de Bombeiros Militar segue com as buscas por uma menina de nove anos, que teria se afogado no rio, no distrito de Albuquerque, em Corumbá, município a 420 quilômetros de Campo Grande. As buscas começaram no sábado (9).

A Central de Operações informou que foram feitos mergulhos das 18h às 20h30, em local de forte correnteza, sem visibilidade e a uma profundidade de dez metros, mas a menina não foi encontrada, conforme informações do portal Diário Corumbaense.

Neste domingo (10) as buscas começaram cedo. A informação inicial é de que a criança submergiu enquanto tomava banho com a mãe, na baía de Albuquerque, e foi levada pela correnteza.