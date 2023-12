Homem é executado com 13 tiros em saída de evento, na Capital

Um homem, identificado como Marcos Paulo Pereira Valdez, de 29 anos, foi executado com 13 tiros na madrugada deste domingo (10) na saída de um evento de pagode, no bairro Vilas Boas, em Campo Grande. Outro homem, de 30 anos também foi atingido por tiros e uma mulher teve ferimentos no cotovelo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava com um grupo de amigos no evento, realizado em boate na Avenida Três Barras. A esposa do homem foi ouvida e disse em depoimento, que o grupo decidiu ir embora por volta da 1h, indo em direção do veículo que estava estacionado do outro lado.

Quando o grupo estava perto do próprio carro, uma caminhonete Hilux, três homens surgiram de um Honda Civic, e passaram a atirar contra as vítimas, fugindo em seguida. Marcos morreu no local, e outras duas pessoas precisaram ser socorridas e encaminhadas à Santa Casa.

Marcos foi atingido por 13 tiros e morreu no local. Outro homem, de 30 anos, foi socorrido com ferimento no tórax e uma jovem, de 19 anos, foi atingida no cotovelo. Os feridos foram socorridos pelos bombeiros e levados à Santa Casa.

A Polícia Militar, Civil e Perícia estiveram no local dos fatos. O caso foi registrado como homicídio qualificado e será investigado. O corpo da vítima foi levado para o Imol (Instituto Médico Legal). A segunda vítima atingida pelos tiros, disse a policia que acredita que a execução tenha sido um engano.