Agenda para visitar Bioparque Pantanal abre a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (16), já podem ser agendadas as visitas ao Bioparque Pantanal, para o mês de junho. E agora, ao invés de 600 visitantes por dia, serão disponibilizadas mil vagas.

Essa ampliação no número de vagas foi uma determinação do governador Reinaldo Azambuja – que quer o que máximo de pessoas, principalmente sul-mato-grossenses, conhecendo o local gratuitamente – como será até o dia 31 de dezembro deste ano.

De acordo com o cronograma do complexo todas as segundas e quartas-feiras serão dedicadas a visitas de estudantes. Terça, quinta e sábado será a recepção do público geral e na sexta-feira o espaço recebe organizações da sociedade civil e grupos técnicos.

O espaço funciona das 7h30 às 18h com visitas programadas para acontecer nos dois períodos, pela manhã das 9h às 11h30 e à tarde das 14h às 17h30. Os grupos são guiados, com duração aproximada de 1h30.

Vale ressaltar que o agendamento é feito somente pelo site: bioparquerpantanal.ms.gov.br. Aos sábados o complexo funciona até às 12h, portanto o número de visitantes será de 500 pessoas no dia.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp: (67) 99217-8189.

