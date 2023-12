Beneficiários do Bolsa Família que precisam fazer o acompanhamento nas unidades de saúde tem até o dia 15 de dezembro

De acordo com a SESAU há baixa procura de acompanhamento, apenas 24% das famílias enquadradas procuraram unidades de saúde

Termina no dia 15 de dezembro, o prazo para os beneficiários do programa Bolsa Família realizarem o acompanhamento nas unidades de saúde. A avaliação semestral é uma exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e é obrigatória para a manutenção do benefício.

Durante o atendimento são verificados o calendário vacinal (necessário trazer a carteira de vacinação) e o estado nutricional (peso e altura) das crianças de até sete anos. Também é realizado pré-natal para as gestantes de qualquer idade e acompanhamentos de mulheres entre 14 e 44 anos devem ser feitas.

De acordo com a SESAU para a 2° vigência deste ano, há 111.020 beneficiários que devem ser acompanhados pela saúde, aproximadamente 51.636 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Até o momento, foram atendidos apenas 23.956, o que representa 24% do total.

A não realização da avaliação semestral nas unidades básicas de saúde, pode prejudicar o recebimento do benefício do Programa Bolsa Família. O companhamento é feito a cada vigência (janeiro a junho – 1ª vigência – e julho a dezembro – 2ª vigência).

Para ser atendido, basta procurar alguma unidade de saúde. Para consultar a unidade de saúde mais próxima acesse o link.

