Avião pequeno que voava do Uruguai para Corumbá sofre acidente

Devido à pista molhada, um pequeno avião monomotor sofreu um acidente, na tarde de quarta-feira (1), em uma das pistas do Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi de Luque, no Paraguai.

Segundo o portal estrangeiro Última Hora, a aeronave com matrícula boliviana vinha do Uruguai com destino a Corumbá, no Brasil, porém sofreu um acidente ao sair da pista principal e cair na grama.

“O trem de pouso dianteiro e a hélice quebraram, mas não piorou. Três pessoas estavam a bordo que saíram ilesas. O avião já foi retirado da pista e o aeroporto está 100% operacional”, afirmou o diretor de Aeroportos, Douglas Cubilla.

Bombeiros voluntários e ambulâncias chegaram ao local para socorrer os passageiros, que passam bem. As identidades das pessoas que viajam na aeronave ainda são desconhecidas.

Dada a simplicidade da operação, aeronaves deste perfil são homologadas para voar com apenas um piloto, oferecendo cinco assentos para passageiros.