Autocine da UFMS é reaberto após mais de 30 anos e marca anúncio de investimentos federais na universidade

Após mais de três décadas desativado, o Autocine da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi reaberto nesta terça-feira (9) em Campo Grande, em um evento que marcou também o anúncio de investimentos federais na instituição e a apresentação de um novo modelo de uso do espaço.

O ministro da Educação, Leonardo Barchini afirmou que a retomada de investimentos em universidades federais integra uma política do governo Lula voltada à reestruturação e ampliação dessas instituições. Ao comentar o projeto, ele destacou a necessidade de aproximar a universidade da sociedade.

“É muito importante a retomada de investimentos nas universidades federais, institutos federais que a gente tem feito nos últimos três anos, três anos e meio no governo Lula”, afirmou. Ele acrescentou: “A universidade que estava fechada à sociedade, ela vai poder agora… para além da formação dos estudantes, devolver à sociedade também espaços como esse, projetos como este aqui, empreendedorismo, cultura, artes, esportes”.

A reitora da UFMS, Camila Ítavo, destacou o caráter integrado da iniciativa e a proposta de maior abertura à comunidade.

“Com a reabertura do estádio, com a parte do museu no estádio, com esse centro de convivência, com o autocine, enfim, tudo isso se integra”, afirmou.