Autocine da UFMS é reaberto após mais de 30 anos e marca anúncio de investimentos federais na universidade

Após mais de três décadas desativado, o Autocine da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi reaberto nesta terça-feira (9) em Campo Grande, em um evento que marcou também o anúncio de investimentos federais na instituição e a apresentação de um novo modelo de uso do espaço.
O ministro da Educação, Leonardo Barchini afirmou que a retomada de investimentos em universidades federais integra uma política do governo Lula voltada à reestruturação e ampliação dessas instituições. Ao comentar o projeto, ele destacou a necessidade de aproximar a universidade da sociedade.
“É muito importante a retomada de investimentos nas universidades federais, institutos federais que a gente tem feito nos últimos três anos, três anos e meio no governo Lula”, afirmou. Ele acrescentou: “A universidade que estava fechada à sociedade, ela vai poder agora… para além da formação dos estudantes, devolver à sociedade também espaços como esse, projetos como este aqui, empreendedorismo, cultura, artes, esportes”.
A reitora da UFMS, Camila Ítavo, destacou o caráter integrado da iniciativa e a proposta de maior abertura à comunidade.
“Com a reabertura do estádio, com a parte do museu no estádio, com esse centro de convivência, com o autocine, enfim, tudo isso se integra”, afirmou.
Ela também explicou que o espaço será construído de forma colaborativa com estudantes, servidores e sociedade. “A gente achou muito melhor lançar essa maratona, que vai ser um hackathon do Autocine, em que técnicos, estudantes, professores e a sociedade vão poder participar”, disse.
Segundo a reitora, a proposta é transformar o local em um hub de inovação e economia criativa. “O Autocine não vai ser o mesmo de 40 anos atrás. Nós queremos esse espaço como um hub de inovação e empreendedorismo na arte, na cultura e economia criativa”, afirmou.
O edital que vai organizar as próximas etapas do projeto deve ser assinado durante o evento.
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