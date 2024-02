Atrasei o pagamento da guia DAS do MEI, e agora? Saiba como emitir a guia e ficar legal

Já vai vencer outra guia e ainda não paguei a do mês anterior. E agora, o que eu faço? Se você é microempreendedor individual (MEI) precisa ficar atento ao pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que faz o recolhimento dos tributos, porque é ele que garante o acesso aos benefícios legais.

Mas fica tranquilo, porque tem como se atualizar e resolver tudo. Além de ficar em dia com a Receita Federal, com o pagamento das DAS dentro do vencimento, o MEI garante o acesso a benefícios como aposentadoria, salário-maternidade, auxílio-doença e afastamento, além de garantias à família, como pensão por morte e auxílio-reclusão.

Para emitir a guia é necessário acessar o portal gov.br/mei e clicar em “já sou MEI”. Na sequência, procure pelo link “pagamento de contribuição mensal e parcelamentos” e, logo após, acesse o boleto de pagamento.

O sistema vai solicitar o número do CNPJ. O primeiro passo é clicar em “Emitir Guia de Pagamento” no alto da página, depois informar o ano desejado. Na coluna período de apuração, o empreendedor vai selecionar o mês que irá pagar – é possível emitir os boletos de todos os meses e montar um carnê para pagamento. Depois disso, clique em Apurar/Gerar DAS. Por fim, clique em imprimir ou visualizar o PDF. Quem desejar, pode escolher a opção de débito automático.

Emissão também pode ser feita na Sala do Empreendedor.

A Prefeitura de Campo Grande, para ajudar os microempreendedores em sua jornada, também disponibiliza a emissão da guia do boleto DAS-MEI sem custo para o empreendedor. A ferramenta pode ser acessada na Sala do Empreendedor. São quatro Salas de Empreendedor espalhadas pela cidade. Confira os endereços abaixo:

Sala do Empreendedor da Incubadora Francisco Giordano Neto → na própria Sidagro, Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 – Chácara Cachoeira. Telefone 4042-0497, Ramal 2430.

Sala do Empreendedor da Incubadora Mário Covas → Rua Leandro da Silva Salina, 668, Bairro Mário Covas. Telefone 4042-0497, Ramal 2428.

Sala do Empreendedor da Incubadora Norman Edward Hanson → CRAS São Conrado, Rua Livino Godói, 777 – São Conrado. Telefone 4042-0497, Ramal 2424.

Sala do Empreendedor da Incubadora Zé Pereira → Rua Eugênio Peron, 676, Bairro Zé Pereira. Telefone 4042-0497, Ramal 2426.

Para a prefeita Adriane Lopes, o atendimento na Sala do Empreendedor é mais uma opção para desburocratizar as iniciativas e facilitar a instalação de pequenos e grandes negócios em Campo Grande. “São quase 4 mil atendimentos realizados, isso reflete o esforço da gestão em apoiar quem quer investir. Temos em um só espaço todo o processo de registro e funcionamento das empresas e abrir um MEI, por exemplo, pode levar apenas cerca de uma hora”, salienta a prefeita.

O Secretário Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, confirma. Ele revela que Campo Grande atingiu 121.605 empresas ativas em janeiro de 2024, uma alta de 3,30% frente aos 117.722 registrados em janeiro de 2023. “A Prefeitura tem tomado todas as medidas para facilitar o processo de abertura de empresas e tem tido excelentes resultados. Se considerarmos março de 2020, início da pandemia, quando a cidade possuía 103.129 empresas constituídas, o crescimento chega a 17,92%, demonstrando a resiliência da economia municipal, e o espírito empreendedor do campo-grandense”, afirma.

