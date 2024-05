Arrecadação de doações para a campanha SOS Rio Grande do Sul na UFMS

A UFMS se une a corrente nacional de solidariedade para ser um ponto de arrecadação da campanha SOS Rio Grande do Sul, recebendo alimentos não perecíveis, água potável, itens de higiene pessoal, cobertores e agasalhos destinados à população deste Estado. Na Cidade Universitária, as doações podem ser feitas na sede do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), localizados no Corredor Central, e no prédio das Pró-Reitorias, no setor 2.

O reitor Marcelo Turine reforça o convite para os professores, técnicos-administrativos, estudantes e colaboradores terceirizados contribuírem com as pessoas afetadas no sul do país. “A solidariedade é fundamental para o desenvolvimento de uma nação. Nosso Brasil está passando nesses dias um desastre climático, devido as mudanças climáticas, muito grande no Rio Grande do Sul. […] Então, eu chamo a nossa comunidade universitária para poder colaborar junto do DCE e da Proaes para coletar os itens e poder enviar para o povo do Rio Grande do Sul”.

A contribuição da comunidade interna e externa com produtos essenciais e de necessidade básica fará a diferença para os afetados pelas enchentes, destaca o pró-reitor de Assuntos Estudantis em exercício, Edilson José Zafalon. “Nesse contexto, a UFMS está empenhada em contribuir para aliviar o sofrimento das comunidades afetadas e demonstrar nossa solidariedade em momentos de necessidade. Para garantir o sucesso dessa iniciativa humanitária, estamos buscando apoio e colaboração de toda a comunidade universitária comprometida com a responsabilidade social e a promoção do bem-estar coletivo”, ressalta.

O DCE, juntamente com os Centros e Associações Atléticas Acadêmicas, também recebe doações para as vítimas, ao lado da Caixa Econômica Federal. A entidade estudantil destaca também a doação de ração para cães e gatos.

A estudante do Curso de Medicina Veterinária, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, e diretora de comunicação do DCE, Gabriela Garcia, enfatizou a importância da participação dos estudantes na mobilização. “Através da campanha SOS Rio Grande do Sul, é possível direcionar todas as doações de todos os blocos da Cidade Universitária e também de todos os câmpus diretamente para os órgãos responsáveis pelo envio das doações e também para os órgãos que estão na linha de frente de resgate e apoio a todos aqueles que foram atingidos pelas enchentes”. Ela destaca que as doações serão recebidas durante todo o mês de maio na sala do DCE.

A previsão é de que na próxima sexta-feira, 10, as doações sejam encaminhadas para o Centro de Tradições Gaúchas Farroupilha de Campo Grande, que dará sequência ao envio dos donativos, ou assim que os caminhões preencherem a capacidade.

Com Informações UFMS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: