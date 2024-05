1ª Mostra artística “Pretou” irá celebrar produção de artistas negros na Capital

Com programação nos dias 8 e 9 de maio, evento terá dança, exibição de filmes, poesia, desfiles, música, exposição de arte e rodas de conversa de forma gratuita

A primeira edição da Mostra “Pretou” está prestes a acontecer, promovendo um espaço dedicado à diversidade cultural e à representatividade negra. Nos dias 8 e 9 de maio, a partir das 17h, na Cervejaria Capivas, os artistas pretos locais terão a oportunidade de expressar suas identidades e criatividades. Idealizada pelo artista de moda Fábio Castro, a mostra surge como uma plataforma inclusiva e gratuita, aberta a todos os interessados.

A programação diversificada da mostra abrange uma ampla gama de expressões artísticas, incluindo exibições de filmes, performances de dança, recitais de poesia, sessões de pintura ao vivo, desfiles de moda, exposições de artes visuais, apresentações musicais e debates. O propósito é não apenas oferecer visibilidade aos artistas, mas também fomentar a representatividade e o reconhecimento de suas contribuições para a cultura local.

Fábio Castro dedicou especial atenção à curadoria do evento, selecionando uma variedade de talentos de diversas disciplinas artísticas. Nomes como Júnior Matos, talentoso multi-instrumentista local, e Bia Ramos, renomada coreógrafa de dança, figuram entre os destaques do programa.

Além de celebrar a riqueza da cultura negra, a Mostra “Pretou” desempenha um papel significativo na consolidação da identidade cultural de Mato Grosso do Sul. Este convite à participação é também uma reflexão sobre a autenticidade da expressão cultural negra, uma oportunidade para celebrar não apenas a diversidade, mas também o talento que prospera em nossa comunidade.

Curadoria

Fábio Castro, idealizador do projeto, conta para a reportagem do Jornal O Estado como surgiu a iniciativa, dando destaque à diversidade e à representatividade negra na capital de Mato Grosso do Sul. “Foi no final do ano passado, quando o edital da Lei Paulo Gustavo foi aberto”, revela Fábio. Inicialmente pensada como um desfile de moda voltado para o público negro, a ideia logo se expandiu. “Achei mais abrangente agregar outras linguagens artísticas, porque conheço pessoas da dança, da literatura, de diversas áreas. Decidi fazer uma mostra de artes com artistas negros da cidade para tornar a diversidade cultural ainda mais plural”, explica.

O principal objetivo da Mostra “Pretou” é claro para Fábio: dar visibilidade aos artistas negros da cidade e fomentar a cultura. “Ficamos um bom tempo sem poder nos expressar, com a pandemia, e depois o governo não deu apoio nenhum para a cultura. Esta mostra é uma oportunidade de mostrar a representatividade negra nas artes e promover o reconhecimento desses talentos”, afirma.

O curador relata que possui tem um amplo círculo de contatos na cena cultural da cidade e conhece pessoalmente diversos artistas. No entanto, reconhece que muitos talentos foram deixados de fora do processo de seleção. Fábio explica que, embora tenha convidado artistas cujo trabalho conhece e admira, também recebeu indicações de outros artistas e membros da comunidade. Ele espera que em futuras edições da mostra seja possível realizar uma seleção mais abrangente, incluindo outros artistas que ainda não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente.

Para a realização da mostra, ele destaca a participação de muitos artistas jovens, citando o exemplo do coletivo Enegrecer, um grupo de artes visuais que já recebeu reconhecimento por seu trabalho. Segundo Fábio, esses artistas jovens trazem consigo novas ideias e perspectivas, enriquecendo o evento com sua criatividade.

No entanto, ele reconhece que não foi possível realizar um projeto com um foco social mais direcionado às comunidades nesta edição. Apesar disso, Fábio expressa preocupações com a acessibilidade e inclusão, garantindo a presença de um intérprete de libras durante as apresentações para atender às necessidades das pessoas com deficiência auditiva.

Desafios

Para Fábio, um dos maiores desafios da organização da Mostra “Pretou” reside em atrair o público para o evento. Ele observa que o local escolhido para sediar a mostra, central e frequentado principalmente pela classe média, não costuma receber muitas pessoas negras. Reconhecendo a marginalização da população negra em espaços como esse, ele destaca a importância de superar essa barreira e garantir a participação dessas comunidades.

“Um dos maiores desafios foi trazer as pessoas. Estamos realizando a mostra em um local central, mas sabemos que a população negra muitas vezes está à margem desses espaços. Foi um esforço grande para fazer parcerias, inclusive com os próprios artistas, para garantir a participação e a presença do público”, relata Fábio.

Consciente desse obstáculo, Fábio concentrou esforços na busca por parcerias, inclusive com os próprios artistas envolvidos na mostra. O objetivo é não apenas promover o evento, mas também garantir a divulgação e o engajamento do público negro, proporcionando-lhes a oportunidade de participar de uma variedade de atividades culturais.

Importância

Ele enfatiza a importância dessa iniciativa como uma forma de proporcionar experiências significativas para aqueles que talvez nunca tenham tido a chance de participar de eventos culturais semelhantes. Fábio ressalta que a mostra não é apenas sobre arte, mas também sobre reflexão e identidade.

“Nossa estratégia envolveu estabelecer parcerias com os artistas não apenas para contribuírem com seu próprio público, mas também para ajudarem na divulgação do evento. O objetivo era atrair pessoas e oferecer-lhes a oportunidade de vivenciar momentos de convívio cultural e reflexão sobre a experiência de ser negro e produzir arte em uma cidade do Centro-Oeste, onde a cultura agrária predomina. Este desafio de engajar o público tornou-se uma prioridade para nós”.

Fabio relata que a arte desempenha um papel fundamental na vida das pessoas e na sociedade em geral. Para ele, é de extrema importância estar sempre atento às possibilidades de produção artística e não desperdiçar nenhuma oportunidade nesse sentido.

“A arte tem poder de cura, de transformação. É essencial dar visibilidade à cultura negra, que é um pilar do Brasil. Esta mostra é uma oportunidade de exaltar essa diversidade e mostrar sua importância”, ressalta.

Fábio destaca a importância de exaltar a diversidade cultural, incluindo a cultura negra, que considera um pilar do Brasil. Ele enfatiza que assim como outras culturas, como a indígena e a japonesa, também são fortes no Estado, é essencial dar visibilidade à cultura negra. Para ele, todas essas expressões culturais contribuem para o enriquecimento da cidade.

“Essa foi uma oportunidade de ter feito esse projeto, de ter sido contemplado, então acho que a cidade só tem a ganhar, tendo diversos tipos de produções artísticas, de várias etnias, tanto indígena quanto, como qualquer outra, e essa é mais uma que colabora para o enriquecimento cultural da cidade, então acho muito importante”.

Próximas edições

O artista pretende dar continuidade e realizar futuras edições da Mostra “Pretou”. Ele considera a possibilidade de torná-la itinerante, levando-a para outras cidades do interior. Além disso, ele vislumbra a realização da mostra em diversos bairros da cidade, com o objetivo de envolver mais artistas e comunidades locais no projeto.

Embora essa seja a primeira experiência nesse sentido, Fábio tem recebido um feedback bastante positivo, repleto de incentivo e apoio. Ele acredita que a mostra possui um grande potencial para expandir e atrair não apenas mais artistas, mas também a sociedade em geral. Sua intenção é fazer com que o projeto cresça e se torne ainda mais abrangente, abrindo espaço para a participação de um número maior de pessoas.

E quanto ao futuro da mostra, Fábio é otimista. “Tenho a intenção de continuar e expandir a “Pretou”. A ideia é levá-la para outras cidades e bairros, incluindo mais artistas e comunidades. Este é apenas o começo de um projeto que tem potencial para crescer e enriquecer ainda mais nossa cultura”, planeja.

A realização deste projeto foi viabilizada por meio do apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura, com um montante de R$ 35 mil, gerenciado pelo edital da Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande (Sectur).

Com o apoio da comunidade e o empenho de Fábio Castro e sua equipe, a Mostra “Pretou” promete ser um marco na história cultural de Campo Grande, celebrando a diversidade e a riqueza da cultura negra.

Serviço:

1ª Mostra artística “Pretou” irá acontecer nos dias 8 e 9 de maio, no Capivas Cervejaria que está localizado na rua R. Pedro Celestino, 1079 – Centro em Campo Grande – MS. A entrada é gratuita.

Programação

Quarta-feira (8)

17h

* Abertura e exposição com o coletivo Enegrecer

* Abertura Feira Criativa

* DJ Ladyafro

18h

* Exibição do curtas-metragens “As invenções de Akins” e “Águas”

19h

* Roda de conversa “Produção negra no audiovisual do MS” com Ulísver Silva, Raylson Chaves e Daniela Siqueira. Mediação: Romilda Pizani

20h

* Performance “O Corpo Existe”, com Sabrina Lima

20h15

* Live painting com Tita Flore

* DJ Ladyafro

20h30

* Intervenção poética com C.J

* DJ Ladyafro

21h

* Show Africanize, com Junior Matos

Quinta-feira (9)

17h

* Exposição do coletivo Enegrecer e Feira Criativa

* DJ TGB

18h

* Roda de conversa sobre produção literária com Carlos Porto, Sara Muricy, Rafael Belo e Alessandra Coelho. Mediação: Romilda Pizani

19h

* Intervenção poética “Corpoetizou” com Yago Garcia

* DJ TGB

20h

* Intervenção de dança “Rito”, com Ariell Lucasss e Bia Ramos

* DJ TGB

21h

* Desfile de moda com marcas Touché, Ayele Tissu e Pele Preta

21h30

* Show Afroafetos, com Silveira

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram