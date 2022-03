Os vereadores de Campo Grande apresentaram na manhã de hoje (29) a Moção de Congratulação a apresentadora do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, Marinalva Pereira que faz o programa “Nota 10”, veiculado nas redes sociais e no canal O Estado Play.

Ela recebeu a honraria das mãos do vereador Junior Coringa (PSD) na Câmara de Vereadores .

Veja o momento em que é feita a Moção de Congratulação: