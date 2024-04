Alunos de Maracaju recebem projeto da Turminha do Bem para cuidar das emoções

As atividades são para 2 mil 300 crianças, incluindo os alunos da aldeia indígena Sucuriy

Alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Maracaju – MS, a 160 quilômetros de distância de Campo Grande, receberam o início das atividades do Programa Turminha do Bem – uma iniciativa socioeducativa, de cunho pedagógico, informativo e preceptivo – tendo como uma das frentes de atuação o Projeto Nossas Emoções e a transformação social com o objetivo de trabalhar a saúde emocional das crianças e adolescentes em idade escolar dos ensinos infantil e fundamental.

Na cidade, o Projeto irá envolver 2 mil 386 alunos, sendo 60 deles da aldeia indígena Sucuriy, que passa a ser a pioneira na implantação de uma iniciativa de educação socioemocional em Mato Grosso do Sul. Todo o material para as crianças indígenas será em Guarani Kaiowá composto por quatro livros de leitura, quatro cadernos de atividades, dois tabuleiros com quatro jogos e dois baralhos.

“Poder levar um projeto socioemocional no idioma materno, que trabalha a inteligência emocional, e uma vida com propósito, é uma semente do bem plantada. É a demonstração do respeito e do reconhecimento da importância dos valores culturais de um povo genuinamente da terra”, descreveu a idealizadora do Programa Turminha do Bem, a doutora em ciências farmacêuticas, Fernanda Fialho , que é farmacêutica, graduanda em Medicina e que desde 2015 dedica-se a elaboração de projetos de educação e escrita de livros infantis voltados para a saúde.

A entrega de todo o material organizado em kits para o início do Programa Turminha do Bem em Maracaju foi realizada em duas solenidades com a participação do cantor e compositor Nano Elanio, artista que fez a conotação de histórias com música para as crianças. A primeira, pela manhã, na aldeia indígena Sucury, e a segunda, à tarde, na escola João Pedro Fernandes, com a participação do Prefeito José Marcos Calderan e dos vereadores Rener, Oséias e Nego do Povo, além de toda a comunidade escolar.

“Com toda certeza, podemos afirmar que esse trabalho iniciado, hoje, nas nossas escolas municipais e indígena, é transformador, inovador e de vanguarda. Ele atende uma parte da educação de nossas crianças muito importante, que é cuidar das emoções dos nossos pequenos”, ressaltou o prefeito João Pedro Fernandes.

Além de Maracaju, o Programa Turminha do Bem, já esteve presente nas cidades de Aparecida do Taboado, com 2 mil 800 alunos. E Bandeirantes, com mil e 800 alunos.

Sobre o Projeto Turminha do Bem: criado em Campo Grande – MS, em 2015, pela doutora em ciências Fernanda de Oliveira Fialho, o programa tem o objetivo de fornecer materiais e conteúdos educativos interdisciplinares diferenciados e complementares para os alunos da educação infantil, ensinos fundamental e médio através de contos expressivos e ferramentas da metodologia ativa. A Turminha do Bem é formada pelos personagens Bacbem, Kito, Raio, Neural, Denoka, João, Teddy e o Fabinho, cada um deles tem uma função na didática com os alunos. O projeto oferece sete propostas de trabalho para a equipe pedagógico das escolas.

Ambientes limpos : trabalha a vigilância epidemiológica, a consciência, o papel de cada cidadão de forma individual e coletiva na responsabilidade social;

Emocional: trabalha a inteligência, consciência e autonomia emocionais e a competência social;

Fisiologia da vida : trabalha o desenvolvimento humano em diferentes fases da vida abordando conceitos de responsabilidade, ética, moral, deveres, direitos e riscos sociais e vulnerabilidade;

Higiene pessoal e alimentar : trabalha as práticas de saúde individual e coletiva mostrando a importância da adoção de novos hábitos para a promoção da saúde e bem-estar;

Meio ambiente : trabalha os pilares do desenvolvimento estruturado e sustentável com a promoção da ascensão econômica na mesma proporção da social e ambiental.

Inclusão: trabalha a inclusão social no ambiente escolar, abordando os cuidados inerentes ao educador e seu preparo com ações amplas de conscientização e formação sobre TEA, Transtornos Mentais Gerais na Infância, repercussões clínicas da puberdade e alunos com deficiências.

Antirracismo: trabalha para promover a igualdade racial e a valorização da diversidade com a atenção e a percepção dos alunos e professores, a partir de lembranças, ideias, informações, emoções e conteúdos, para a identificação de preconceitos raciais que habitam o imaginário social e que encerram em si estereótipos, impulsos ou desejos, nem sempre conscientes, responsáveis por atitudes discriminatórias e manutenção e/ou a reprodução do racismo.

Em nove anos de existência a Turminha do Bem já alcançou 30 mil alunos, em 1200 escolas nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso, com a participação de 7000 mil professores.

