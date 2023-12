Família Real britânica divulga cartões de Natal de 2023; veja

A família real britânica revelou neste fim de semana as fotos dos cartões de Natal deste ano. O primeiro registro mostra o rei Charles III e a rainha Camilla na sala do trono, no Palácio de Buckingham, no dia da coroação. O retrato foi tirado pelo fotógrafo Hugo Burnand e vem acompanhado de uma mensagem: “Desejamos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo”.

A conta oficial do príncipe e princesa de Gales, William e Kate Middleton, também compartilhou um registro do casal ao lado dos três filhos, o príncipe George (10), princesa Charlotte (8), e o príncipe Louis (5). A foto foi tirada por Josh Shinner.

Com informações do SBT News.

