Após 25 anos, procuradores são empossados em concurso público

Com objetivo de melhorar a qualidade da gestão administrativa, a prefeitura de Campo Grande empossou ontem (21), cinco novos depois de 25 anos sem renovação por meio de concurso.

Procuradores do Município. O Ato foi assinado no Gabinete da PGM, e contou com a participação dos Procuradores em exercício.

Os cinco novos procuradores foram aprovados no concurso com edital aberto em 20 de março de 2019 que durou 20 meses, contou com 2990 inscritos e surgiu para atender a demanda e dar mais agilidade e eficiência na defesa jurídica do município. Atualmente, o município conta com 28 Procuradores em atividade.

Em maio de 2020, outros 12 candidatos aprovados no mesmo certame foram empossados.