Contemplada pelo Prêmio Ipê de Artes Visuais, Marilena Grolli realiza nova exposição

Mais um projeto vencedor do I Prêmio Ipê de Artes Visuais terá exposição na Galeria de Vidro, em Campo Grande. Agora, de 20 de março a 2 de abril, a artista Marilena Grolli realiza a exposição “GROLLI – Das ruas pras ruas”, com peças produzidas com objetos como galões de óleo e discos de vinis descartados, dando luz a arte moderna e autossustentável.

Utilizando técnicas variadas, a artista traz em suas obras reflexos de sua própria história desde a infância difícil em que trabalhou como engraxate, até o retorno às ruas, já como artista visual consagrada. “Nessa mostra eu retrato a minha vivência, desde as dificuldades pelas quais passei, até o ponto em que me reergui. É uma exposição conceitual e reflexiva, dos caminhos que percorremos até chegar onde desejamos”, afirma a artista.

Marilena, que é natural de Cáceres, no Mato Grosso, é graduada em Artes Visuais pela UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) e pós graduada em Arte e Educação pela Faculdade Unidas de Campo Grande. A artista já realizou diversas exposições individuais e coletivas, nacional e internacionalmente, além de ser premiada com suas produções artísticas. Grolli também atua como professora, ceramista, grafiteira e é titutal da cadeira 10 da Academia Feminina de Letras de Mato Grosso do Sul.

A exposição “GROLLI – Das ruas pras ruas” acontece de 20 a 31 de março, na Galeria de Vidro, dentro da Plataforma Cultural (Avenida Calógeras, 3015 – Centro). A entrada é gratuita. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

