Apae e Clube do Laço de Corguinho comemoram 20 anos de parceria em três dias de evento

Objetivo da festa é arrecadar fundos para manter o trabalho social e continuar atendendo 18 crianças da APAE

Em comemoração do 20º aniversário da parceria entre a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e o Clube do Laço União Corguinhense, um grande evento foi preparado para os dia 1,2 e 3 de setembro, com dois dias de disputa de laço na programação e baile carapé nos primeiros dias de festa.

Segundo o Diretor-social da APAE de Corguinho, Antônio Lopes Santana, “Toninho”, explica que o objetivo da ocasião é arrecadar fundos para manter o trabalho social e continuar atendendo as 18 crianças atendidas pela associação municipal. Ao custo de R$ 30 cada ingresso, o participante ganha o direito de saborear um costelão assado em fogo de chão no domingo (3).

Entre as principais atrações, um passeio de moto “moto-tur”, foi programado para acontecer no último dia de evento. Toninho explica que o movimento de motociclismo pertence há anos na região, inicialmente chamado de “moto-fest” e depois de “moto romaria” no período que o evento foi adotado pela Igreja Bom Senhor de Corguinho.

“Fizemos ao longo de 7-8 anos seguidos o evento em prol da paróquia. Este ano resolvi ampliar o público e estamos fazendo o movimento esse ano em vista do 20º aniversario da parceria”, completa Toninho.

Por fim, Toninho convidou moradores de cidades vizinhas interessado como, por exemplo, Rochedo, Bandeirantes, Aquidauana e Campo Grande a participarem da comemoração.

Aos interessados em participar, entrar em contato: (67) 99991-1952 (Toninho), ou (67) 98188-7756 (Gelazio).

