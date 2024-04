Anvisa proíbe venda de álcool líquido 70% em comércios

Os supermercados e outros estabelecimentos comerciais estão proibidos de vender álcool líquido 70% para consumidores comuns a partir de 30 de abril deste ano. A venda desse tipo de álcool já estava proibida no país desde 2002, mas durante a pandemia de covid-19, houve uma flexibilização que permitiu sua comercializaçãoNo entanto, o prazo dessa liberação chegou ao fim em 31 de dezembro de 2023. Agora, o que ainda está disponível nas prateleiras é o estoque adquirido até essa data.

A decisão de proibir novamente a venda de álcool líquido foi tomada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O álcool líquido 70% foi substituído pelo álcool em gel nos comércios como uma medida de prevenção a acidentes, especialmente incêndios.

A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) se manifestou contra essa proibição. A entidade argumenta que os consumidores perderão uma opção de produto com melhor custo-benefício.

Desde dezembro, a Abras vem dialogando com a Anvisa sobre a demanda dos consumidores e a dificuldade de encontrar álcool líquido à venda nos supermercados.

