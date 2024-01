Alerta: site ‘dublê’ com nome do Detran-MS e layout da Sefaz une taxas para aplicar golpes

O site “detranms-licenciamento.ipva2024.one” possui layout bastante parecido ao da consulta de IPVA da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), trazendo no canto superior esquerdo a logo da Cotin (Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação) e do outro a do Governo de Mato Grosso do Sul.

Ao preencher os dados, o site disponibiliza os valores referentes aos dois tributos com descontos “atrativos”, como uma isca para que seja efetuado o pagamento.

Fique atento

O Governo do Estado reforça aos contribuintes que utilizem o site oficial da Sefaz para consulta e pagamento do IPVA por meio do endereço eletrônico www.sefaz.ms.gov.br/ipva . Já a consulta das taxas de licenciamento são efetuadas pelo site do Detran www.meudetran.ms.gov.br .

Caso esteja em dúvida, a orientação da gestão Estadual é que o cidadão se dirija até uma agência para buscar atendimento presencial ou acesse os sites oficiais para verificar a autenticidade dos débitos descritos.

Com informações da ASCOM Detran-MS.

