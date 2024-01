Com covid-19 em alta, Capital já fez quase 2 mil testes

Período de festas e feriados aumentam

a procura por testes de covid-19

Mesmo com a vacinação, as festividades mudam o comportamento de contaminação do coronavírus, conforme observou a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande. Com alta de 99% dos casos na primeira semana epidemiológica do ano, a tendência e o mais recomendado é que qualquer suspeita seja confirmada com o teste. Neste mês, nos primeiros 15 dias, já foram realizados 1,8 mil testes. Do total 429 deram positivo para doença, ou seja, 23,77%.

De acordo com a Secretaria, durante o período de festas, férias e feriados prolongados nota-se um aumento na busca pelos testes. Um reflexo disso é que, em todo o ano de 2023 foram realizados 49,7 mil exames para diagnóstico de Covid-19 na rede municipal de saúde, uma média mensal de 4 mil testes.

Porém, somente no mês de janeiro do ano passado foram 9 mil análises. O mesmo aconteceu em março, após o Carnaval, que registrou 7,4 mil exames.

“A partir de junho do ano passado observou-se uma redução significativa no número de exames feitos mensalmente, sendo registrados menos da metade da média mensal, contudo, em outubro, a busca pelo teste voltou a subir e no último mês de dezembro já observou-se que este dado novamente estava próximo à média mensal, com 4.195 exames realizados”, destacou a Sesau.

Desde o período de pico da covid-19, o Ministério da Saúde orienta a ampla testagem para controlar a epidemia causada pela covid19. Em Campo Grande, o exame pode ser feito em qualquer unidade de saúde.

Boletim

O novo boletim epidemiológico semanal foi divulgado nesta terça-feira (16) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) e ele aponta que foram registrados 558 novos casos de covid-19 e cinco óbitos, totalizando 623.457 contaminações e 11.183 mortes em Mato Grosso do Sul.

O município de Naviraí lidera o número de casos, com 243 registros. A orientação é que as pessoas mantenham a vacinação em dia e completem o ciclo de imunização.

Por Kamila Alcântara.