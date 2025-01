Alerta: Mato Grosso do Sul é colocado sob alerta de tempestades com ventos de mais 100km/h

Nesta segunda-feira(27), o alerta para chuvas intensas do INMET foi renovada até terça-feira (28) às 10h. O alerta inclui quase todo o estado com chances de chuvas de 20 a 40mm.

No entanto também há um outro alerta, o laranja de perigo para tempestades em regiões do estado com ventos que podem chegar a 100 km/h. Com chuva entre 50 e 100 mm/dia E Ventos intensos de 60-100 km, muitos cuidados devem ser tomados.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta para tempestades inclui o Leste de Mato Grosso do Sul, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Pantanais Sul Mato-grossense.

De modo geral, 63 municípios, quase todos do estado devem esperar chances de chuvas intensas entre hoje e amanhã.

O Inmet deixa oritentações para casos de tempos com tempestades, confira: