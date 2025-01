Prazo para pagar IPVA com desconto termina na sexta-feira (31) no Estado

Os motoristas do Estado têm até a próxima sexta-feira, 31 de janeiro, para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 15% de desconto. O benefício é válido apenas para quem optar pelo pagamento em parcela única.

O imposto, cuja alíquota varia conforme o modelo e a idade do veículo, também pode ser parcelado em até cinco vezes. Nesse caso, as datas de vencimento das parcelas são as seguintes:

1ª parcela: 31 de janeiro de 2025

2ª parcela: 29 de fevereiro de 2025

3ª parcela: 27 de março de 2025

4ª parcela: 30 de abril de 2025

5ª parcela: 29 de maio de 2025

Cada parcela deve respeitar o valor mínimo de R$ 30 para motos e R$ 55 para outros veículos. O atraso no pagamento resulta na aplicação de multa e juros de mora.

O desconto e o parcelamento não se aplicam a veículos novos, em que a tributação é realizada pela primeira vez.

De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), a quitação do IPVA é indispensável para que o veículo seja licenciado ou transferido, entre outros serviços.

Os carnês de pagamento foram enviados aos contribuintes a partir de 4 de dezembro e estão disponíveis online desde o dia 9.

