Alerta do Inmet indica pancadas de chuva isoladas na Capital

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) faz alerta de que Campo Grande terá pancadas de chuva isoladas, neste domingo (20). O instituto também aponta que outros 16 municípios do Mato Grosso do Sul estão sob alerta de tempestade.

Entre eles estão: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

A previsão é que haja ventos entre 40 e 60 km/h e chuvas de até 50 milímetros durante o dia. O aviso emitido pelo Inmet termina somente na segunda-feira (21).

Temperaturas

Em Campo Grande, a temperatura varia de 22°C a 34°C, com umidade entre 36% e 60%. Já em Três Lagoas, a previsão é de 22°C a 37°C; Corumbá 24°C a 40°C; Dourados 22°C e 36°C; Bonito 22°C e 36°C; e Ponta Porã de 20°C a 35°C.

Com informações do Inmet

