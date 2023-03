Aldeia Água Bonita recebe cadastramento do Cadastro Único

Na Capital 256 famílias residentes no território de abrangência da aldeia Água Bonita, localizada na região do Segredo receberam no último sábado (18), a equipe de Técnicos que atuam na Central do Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social (SAS).

Para a cacique da aldeia, Alicinda Tibério, que também aproveitou para atualizar seu cadastro, realizar a ação no sábado é importante porque contempla um maior número de famílias. “É ótimo porque muitas pessoas puderam aproveitar a folga do trabalho e atualizar seus dados”, disse a líder comunitária, que elogiou o atendimento do Cras Vida Nova, responsável pelo território.

De acordo com a gerente do Cadastro Único, Viviane Brandão, a ação foi programada e organizada junto às lideranças indígenas da localidade para garantir que as famílias possam participar das atualizações e inclusões cadastrais, e, assim, serem mantidas ou incluídas em programas sociais vinculados que utilizam o Cadastro Único.

Nesta primeira etapa da ação, foram atendidas 93 famílias que estavam com o cadastro desatualizado ou com algum apontamento de inconsistência. “É importante a famílias resolverem qualquer tipo de pendência cadastral porque desta forma podemos viabilizar que elas sejam inseridas em programas sociais diversos”, explicou Viviane.

Dados do Governo Federal apontam que Campo Grande conta com 1.957 famílias indígenas no Cadastro Único. Dessas, 1.089 são beneficiárias do Bolsa Família.

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações como: características do domicílio, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras.

O CadÚnico é utilizado para seleção e inclusão dessas famílias em diversos programas sociais nas três esferas do governo, sendo o mais conhecido, a transferência de renda do governo federal – Programa Bolsa Família.

