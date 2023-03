Caminhada marca Dia Mundial Mundial da Síndrome de Down

Formalizado em 2012 o Dia Mundial da Síndrome de Down, nasceu para falar sobre o tema, as necessidades e direitos das pessoas com Down e na Capital a Associação Juliano Varela, fará a tradicional caminhada para trazer o tema até a comunidade no geral, às 8h nesta terça (21), na Praça Ary Coelho.

O dia 21 de março foi escolhido para falar, em todo o planeta, sobre a síndrome de Down não poderia ser outro: o dia 21 do mês 3. A síndrome de Down é uma alteração genética em que a pessoa tem três cromossomos no par 21, e não dois, como o usual. Por isso, a síndrome também é chamada de trissomia do cromossomo 21, ou simplesmente T21.

Segundo o Ministério da Saúde, essa alteração cromossômica – observada pela primeira vez em 1866, pelo pediatra britânico John Langdon Down – é a mais comum entre os humanos.

A Associação Juliano Varela existe em Campo Grande há 29 anos, dando dignidade e oferecendo o melhor para todos que são atendidos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.