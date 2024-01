Padre José Germano lançará “Recicla” no YouTube

Padre José Germano lançará no YouTube ‘Recicla’, uma canção que une benção espiritual e conscientização da população

Buscando proporcionar leveza, bem-estar social e espiritual, José Eraldo Germano, mais conhecido como Pe. José Germano, encanta fiéis para além de suas bênçãos expressadas durante a missa. Agraciado com habilidades musicais, o padre, que possui uma carreira extensa como músico, lança uma nova composição. Tratando de temas como consciência ambiental e amor ao próximo, “Recicla” é o novo lançamento do Pe. José Germano, que estará disponível em seu canal no YouTube no fim de janeiro.

Padre na paróquia de São João Batista de Mirador e nas arquidioceses na comunidade de São Benedito, Santa Dulce dos Pobres, Bem-aventurado Carlos Acutis de Nova Aliança do Ivaí, entre outras paróquias no Paraná. O sacerdote é dono de oito trabalhos discográficos, os quais, Germano explica, não divulgar apenas por falta de tempo, por conta de sua ocupação como sacerdote. “Por ser tão ocupado no ministério sacerdotal, que amo, respiro e vivo, quase não tenho tempo para cuidar da divulgação das minhas obras discográficas. Mas graças às vendas dos CDs antigamente, eu desenvolvi muitos projetos em Lins–SP”, disse o Pe.

Em seu novo lançamento “Recicla”, Pe. José Germano propõe aos ouvintes, além de um momento de lazer, uma reflexão para com o meio ambiente, promovendo a sustentabilidade e a produção de lixo mais consciente. O propósito com a letra é a manutenção de um mundo melhor para os seres humanos e outros seres que habitam o planeta, conforme explica o padre.

“Eu vivo o dia inteiro em contato com agricultores e diaristas de três comunidades que sou Pároco: Mirador–PR, Nova Aliança do Ivaí-PR e São Carlos do Ivaí–PR. Antigamente, as propriedades tinham uma enormidade de árvores espalhadas por todos os lados. De repente, os animais (o gado) não estão aguentando mais o calor; imagine nós, seres humano”, refletiu José Germano.

Desdobramentos como cantor

A canção do Pe. Germano tornou-se tão querida entre os representantes do seu Estado que, em reunião com o prefeito de sua cidade, São Carlos do Ivaí, ambos, padre e prefeito, preocupados com o aumento dos casos de dengue no local, a música “Recicla” ganhou uma segunda versão, ainda não lançada também, voltada para os cuidados com águas paradas. Incisivo com o ativismo social, para o Pe. José Germano, é de suma importância conscientizar a população por meio da música, é uma missão de bem-estar emocional, social e espiritual.

“Não obstante a música e a religião tenham papéis distintos na vida das pessoas, a música ajuda na expressão emocional, no alívio do estresse, na autoafirmação da fé e no aprendizado catequético e teológico de pendendo do momento que a pessoa esteja vivendo. E conscientizar a população sobre a natureza é o lugar do encanto que Deus criou para que tivéssemos um lugar para ela nos adornar e ser serviçal com os frutos que saem da mãe terra e chega até a nós”, disse.

Sua função como clérigo é notadamente uma missão que carrega com muito esmero, mas sua paixão e relação com a música não estão muito longe do caminho religioso que Germano trilhou. “A música sempre esteve presente na minha vida, através da minha mamãe Dona Auta. Ela é e sempre foi muito alegre, cantava e rezava muito. Mas o que me fez apaixonar pela música foi o inspirador Pe. Zezinho. Eu fui da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus em Corupá–SC. O Pe. Zezinho foi quem me ensinou as primeiras notas musicais no violão”, explicou, emocionado.

Uma vida de devoção ao social

Direto de Pernambuco, mais específico de Sairé, cidade natal do padre, cantinho do nordeste onde Germano e sua família precisaram migrar por conta da febre do café em 1968. A família, composta por 6 irmãos, quatro rapazes e duas meninas, enfrentaram inúmeras dificuldades até conseguir nortear o seu caminho. “Sou graças a Deus de uma família linda, e tem problemas como todas do mundo.

Mas já fui engraxate, reciclador, trabalhei limpando tronco de pé de café, fui Agente de Saúde Pública pela Fundação Caetano Munhoz Da Roca do Estado do Paranã em Indianópolis–PR e trabalhei na 13ª Unidade de Saúde de Cianorte no setor da Epidemiologia”, afirmou.

Sacerdote há 31 anos, José Germano destaca que de sua família os quatro irmãos tornaram-se padres: Pe. José Germano Neto Júnior, (in memoriam) falecido aos 26 anos e meio num acidente automobilístico. Ele era da Diocese de Umuarama. Pe. José Everaldo Germano da Silva, padre da Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Segundo Germano, o motivo denomina-se de ipse.

“Na nossa Primeira Comunhão na comunidade de São Sebastião de Cianorte–PR Deus tocou o ipse (o profundo do ser do coração filosoficamente falando) e aos poucos e no tempo de Deus cada um dos irmãos foi dando o seu sim amoro a Deus e ao seu Projeto de Amor afirmando assim a sua vocação a serviço dos irmãos”.

Para conhecer melhor os trabalhos de Padre José Germano, acesse: https://www.youtube.com/@padreeraldogermano ou a página no Facebook: https:// www.facebook.com/redesaocarlosborromeu/

Por Ana Cavalcante.

