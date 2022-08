Agosto Dourado incentiva aleitamento materno e oferece capacitação para profissionais de saúde

Para promover o aleitamento materno, a interação entre profissionais da área da saúde, principalmente os ACS (Agentes Comunitários de Saúde) com os banco de leite de Mato Grosso do Sul é fundamental e faz parte do calendário de ações da SES (Secretária do Estado de Saúde) para o “Agosto Dourado”.

Segundo a gerente de Saúde da Criança e do Adolescente da SES, Liliane Dias Tenório, o aleitamento materno tem como meta a redução da mortalidade infantil. “O aleitamento materno exclusivo, principalmente nos países em desenvolvimento, tem um papel crucial na redução dos óbitos infantis pela prevenção de infecções respiratórias, diarreia e desnutrição”.

Ainda de acordo com a gerente, o mês do Aleitamento Materno no Brasil foi instituído pela Lei n° 13.435/2.017 e determina que, no decorrer do mês de agosto, sejam intensificadas ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno, com a realização de palestras e eventos, divulgação nas diversas mídias e reuniões com a comunidade.

Como parte da estratégia, a SES realiza, por meio de palestras e materiais publicitários como vídeos institucionais, a conscientização da sociedade e a capacitação de profissionais como os Agentes Comunitários de Saúde para apoiarem o trabalho desenvolvido pelos Bancos de Leite existentes no Estado.

“É importante que os agentes de saúde tenham informações e conhecimentos para, ao visitarem as famílias, incentivarem o aleitamento materno, bem como a divulgação dos bancos de leite”. Em Mato Grosso do Sul, de acordo com Liliane Rodigues, existem quatro unidades, todas em Campo Grande: na Santa Casa, Maternidade Cândido Mariano, Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e no Hospital da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

“A amamentação é um dos investimentos mais eficazes que um país pode fazer para garantir uma população mais inteligente e saudável”, afirmou Liliane, em palestra realizada no último dia 18 na UFMS, onde abordou os passos mais importantes para o aleitamento materno.

Ela ainda destaca que os profissionais de saúde devem “informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo do aleitamento; ajudar as mães a iniciar o aleitamento na primeira meia hora após o nascimento; mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos; a não darem a recém-nascidos nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser que tal procedimento seja indicado pelo médico”.

A prática do alojamento conjunto, ou seja, a permissão para mães e bebês permanecerem juntos 24 horas por dia, é outra prática recomendada, bem como o encorajamento ao aleitamento sob livre demanda. Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio ao aleitamento, para onde as mães devem ser encaminhadas no momento da alta, no hospital ou ambulatório, também é uma das orientações repassadas nas palestras ministradas pela gerente da SES.

